L'aventure du Minicirc dure depuis vingt ans

En quête de liberté, Irmi Fiedler et Stephan Dietrich ont pris la décision, il y a tout juste vingt ans, de lancer un petit cirque indépendant, à deux. Après avoir habité dans sa roulotte à l’année pendant dix ans, le duo a déniché un pied-à-terre à Chevenez, où il trouve l’inspiration pour créer ses spectacles. Persuadés, au départ, que cette expérience durerait quelques mois au plus, les artistes sont les premiers étonnés de vivre de leur art, à respectivement 50 et 59 ans aujourd’hui. Le Quotidien Jurassien s'avance sur la piste aux étoiles dans son édition du jour.