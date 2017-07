Le 112 au lieu du 144

En zone frontière entre le canton du Jura et la France voisine, la couverture de téléphonie mobile peut être fournie pas des opérateurs suisses ou français. Dans cette zone et en cas d’urgence, composer le numéro d’appel d’urgence européen 112 est la solution la plus sûre, indique le canton du Jura. Les numéros d’appel d’urgence suisses (117, 118, 144) ne sont pas opérationnels si l’appelant est connecté à un opérateur de téléphonie mobile étranger, même sur certaines zones frontières suisses ou routes internationales de la région jurassienne. Le détail dans notre édition de samedi.