Le 29e Marché Bio se dédie aux animaux

Le 29e Marché Bio de Saignelégier se déroulera les 17 et 18 septembre aux abords de la Halle-Cantine. Cette édition sera consacrée aux animaux, alliés de l’homme dans la thérapie comme dans le travail. Plus de 70 producteurs bios présenteront leurs produits, 35 associations et magasins de marchandises écologiques et 25 artisans seront présents. Le comité d’organisation attend

20 000 visiteurs.