Le boulanger reprend le kiosque et l'agence postale à Miécourt

Miécourt vient de regagner coup sur coup un magasin d’alimentation - le seul de La Baroche - et une agence postale. Le boulanger de Courgenay et de Saint-Ursanne Benoît Yerly a repris le tout. Une aubaine pour les 1200 habitants de la commune de La Baroche qui, pendant 4 mois, n’ont plus compté un seul magasin d’alimentation sur leur territoire.