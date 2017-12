Le CABI se porte au secours de la Chine

Le CABI a noué un partenariat avec la Chine qui ouvrira au début de l’année un laboratoire conjoint de recherche agricole sur son site delémontain. Le but de cette collaboration est de développer des mesures de prévention et de lutte contre les ravageurs d’origines européenne en Chine et vice versa. Présentation dans notre édition de lundi.