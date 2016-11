Le cabinet médical en pleine santé

Les 4000 habitants des communes d’Orvin, de Plateau de Diesse et de Nods se réjouiront de savoir l’avenir du cabinet médical de Prêles assuré. Les Dr Jean-Philippe Léchot et Philippe Tritten ont remis leur blouse le 1er novembre à un couple de jeunes généralistes aux origines italiennes. Maria Longo et Isak Marzari ont trouvé sur le plateau de Diesse le lieu qu’ils cherchaient pour bâtir leur vie. Ils veulent y pratiquer la médecine de proximité comme on rend un service à la communauté. Présentation dans notre édition de mercredi.