Le canton de Berne maintient la barre à droite

Les citoyens bernois étaient appelés aux urnes hier pour renouveler leurs autorités. Sans surprise, la droite garde la main sur le deuxième canton de Suisse. Au Conseil-exécutif, la réélection de l'UDC de Champoz Pierre Alain Schnegg assure la majorité au camp bourgeois. Au Grand Conseil et malgré la progression du PS, la coalition de droite emmenée par le l'UDC et le PLR pourra faire passer ses idées. Chiffres, analyse et réactions à lire aujourd'hui dans Le Quotidien Jurassien.