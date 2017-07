Le canton de Berne se serre la ceinture

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a présenté hier son programme d’allégement 2018 (PA 2018) pour équilibrer ses finances. Ce nouveau plan d’austérité doit permettre d’économiser jusqu’à 185 millions par an d’ici 2021. Dans le Jura bernois, on relèvera une réduction de la contribution à la Fondation rurale interjurassienne et une réduction des subventions accordées à la HE-ARC et à la HEP-BEJUNE. Détails à lire dans Le Quotidien Jurassien.