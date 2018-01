Le canton réclame le respect des règles en matière d'affichage

Les dernières élections communales débouchent sur un rappel des pratiques en matière d’affichage public. Les partis politiques sont plutôt mauvais élèves en la matière. Ils ne sont pas seuls: entre 70 et 80 demandes d’autorisation pour des affiches ou réclames temporaires sont seulement faites bon an mal an dans le Jura. Le Service des infrastructures privilégie une certaine souplesse et la régulation des affichages sauvages plutôt que la mise à l’amende, même si la loi le permet. Explications à lire aujourd'hui dans Le Quotidien Jurassien.