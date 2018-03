Le carrefour BKW bientôt réaménagé à Porrentruy

Le chantier de réaménagement du carrefour «BKW» à Porrentruy débute ce mardi 6 mars. Jusqu’en août, il faut s’attendre à des perturbations routières aux abords des rues du Gravier, Achille Merguin, du Temple et du 23 juin, qui seront toutes sans issue. Plus aucun bus ne circulera en vieille ville et une vingtaine de place de parc seront supprimées. Le Quotidien Jurassien s'intéresse à ces travaux dans son édition de ce jour.