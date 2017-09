Le Chant du' a fait le plein de bonnes vibrations

Le public du Chant du Gros a vibré hier soir lors de a duxième soirée de l'édition 2017 du festival noirmonnier. Les écolo-utopistes et néanmoins swinguants Français de Tryo ont emmené le public dans leur univers. Matmatah a cassé la baraque et les Prévôtois de Galaad ont revécu leurs plus belles années. Reportage.