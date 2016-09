Le Chant du Gros: c'est fini, mais quels souvenirs!

Affluence record au rendez-vous des 25 ans du festival du Noirmont avec plus de 50 000 personnes, une fréquentation inégalée qui s’explique notamment par l’ajout d’une journée supplémentaire et une météo de rêve. Côté scènes, les artistes rassembleurs comme Manu Chao, Louise Attaque ou Bruel ont drainé un large public. Show au rendez-vous et défi sécuritaire relevé: la police n’a pas même dû intervenir une seule fois.