Le chemin vers l'égalité s'avère encore long

Les inégalités entre femmes et hommes demeurent choquantes en Suisse. Constat posé par Angela Fleury, déléguée à l’égalité du canton du Jura, et Martine Docourt, ancienne delémontaine devenue coprésidente des Femmes socialistes suisses. La Suisse a même reculé en comparaison internationale sur le plan de l’égalité salariale. Et le Jura s’avère encore plus en retard. Pour les femmes, la récente décision du Conseil des Etats, qui a renvoyé au Conseil fédéral le projet de révision de la loi sur l’égalité, est incompréhensible. Le point avant le 8 mars, Journée internationale des femmes.