Le CJB, l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide

Le dimanche 25 mars, la population devra désigner pour la quatrième fois ses représentants au sein du Conseil du Jura bernois (CJB). Une institution qui travaille dans l’ombre et reste difficile à cerner pour beaucoup, mais qui n’en a pas moins son utilité pour la région, en particulier dans le domaine de la culture. Regards sur l’évolution, le rôle et les défis de cette institution unique en son genre avec Jean-Pierre Aellen (PSA), Antoine Bigler (PSJB) et Willy Sunier (PLR), qui quitteront le CJB fin mai après y avoir siégé depuis sa création, en 2006.