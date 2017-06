Le congélateur public de Damvant fait de la résistance

C’est à Damvant que se trouve le dernier congélateur public du district de Porrentruy. Alors qu’ailleurs, il y a parfois plus de 40 ans qu’on n’en a plus l’utilité, en Haute-Ajoie il rend encore bien des services. A Porrentruy, il servait à un boucher voisin, et à Grandfontaine, lors de sa fermeture, il a fait le bonheur des fauves du Siky Ranch. Un article rafraîchissant à lire aujourd'hui.