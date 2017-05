Le Conseil d’administration enfonce encore un peu le clou

Après la conférence de presse d’HJB SA mardi et le communiqué du canton de Berne mercredi, c’est désormais une lettre adressée au personnel qui vient apporter une dose de pression supplémentaire. «En clair, si le citoyen décide de quitter le Jura bernois, et quoi qu’en dise l’autorité politique de la République et Canton du Jura dans ses déclarations d’intégration, nous craignons pour l’avenir de l’entreprise», peut-on lire notamment dans le texte, qui préconise sans le dire de glisser un «non» dans l’urne.