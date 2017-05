Le cuivré des marais aime virevolter en Ajoie

De 1940 à 1990, le cuivré des marais n’avait plus été observé en Suisse. Revenu naturellement, le papillon est aujourd’hui présent à Damphreux, Bonfol, Cornol

et Porrentruy. Pour l’heure, le lépidoptère reste cantonné à l’Ajoie, mais une extension est possible. Il n’a pas peur des cols. Explications.