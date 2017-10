Le directeur de l'H-JU s'en va

Surprise à l’Hôpital du Jura: l’institution annonce le départ de son directeur Kristian Schneider, nommé président du comité de direction du Centre hospitalier de Bienne SA. L’H-JU perd un directeur compétent et apprécié. Mais les structures mises en place et la stabilité actuelle de l’établissement vont lui permettre de gérer la transition dans les meilleures conditions, assure Philippe Receveur, président du Conseil d’administration. Kristian Schneider dit avoir voulu relever un nouveau défi, à un âge (il a 46 ans) «auquel on change volontiers d’emploi». Explications à lire dans Le Quotidien Jurassien de ce jour.