Le DJ qui fait danser les nuits praguoises

Valentin Strahm, de Courfaivre, se transforme le week-end venu en DJ VS – ses initiales – pour aller jouer ses playlists hip-hop dans toute la Suisse… et bien au-delà. Il revient tout juste de Prague, où sa réputation lui ouvre les portes des clubs les plus en vue de la très touristique capitale tchèque. Portrait.