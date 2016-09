Le Festival des Vents est resté cloué au sol

La 4e édition du Festival des Vents n’a pas pu tenir toutes ses promesses ce week-end au col de Pierre-Pertuis, la faute à une météo capricieuse qui a entraîné l’annulation des vols en montgolfière et en hélicoptère au programme. Malgré tout, quelque 1500 personnes - dont 430 écoliers lors de la journée qui leur était réservée vendredi - se sont rendues au sommet du col vendredi soir et samedi pour suivre les animations et concerts proposés. Hier en revanche, ils étaient nombreux à avoir bravé la pluie pour assister à la grande torrée organisée par les communes de Tavannes et Sonceboz pour leur 1150e anniversaire. La suite dans notre édition de lundi.