Le Fonds pour les routes nationales, un enjeu primordial pour le Conseil d’agglomération de Delémont

Si le Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) n’est pas accepté le 12 février, les subventions fédérales ne pourront plus être assurées pour les nouvelles mesures proposées dans le projet de 3e génération, développé par l’agglomération de Delémont. Le Conseil d’agglomération estime que cette votation représente un enjeu primordial pour l’agglomération de Delémont et le canton du Jura. Explications dans l'édition de ce vendredi.