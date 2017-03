«Le géocaching m’a fait découvrir le Jura!»

Plus de cinquante adeptes du géocaching, la plus grande course au trésor du monde, se sont retrouvés dimanche à Develier afin de faire connaissance. En effet, c’était la première fois qu’ils pouvaient mettre un visage sur les pseudos d’autres joueurs jurassiens, mais aussi français et suisses alémaniques. Reportage.