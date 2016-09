Le Gouvernement interpellé suite à son action menée en gare de Moutier

Les trois députés autonomistes au Grand Conseil Irma Hirschi, Pierre Sauvain et Peter Gasser s’interrogent suite à l’opération menée vendredi en gare de Moutier par les conseillers d’Etat UDC Christoph Neuhaus et Pierre Alain Schnegg (LQJ de samedi et lundi). Dans une interpellation urgente, ils invitent le Conseil-exécutif à expliquer «rapidement la différence entre sa Délégation pour les affaires jurassiennes (DAJ) et le comité de Force démocratique». A lire dans l'édition de ce mardi.