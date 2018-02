Le Grand Manger fait recette au Noirmont

De la choucroute et du rire. Ce sont les incontournables ingrédients de la recette de Mardi Gras au Noirmont. Le traditionnel Grand Manger, suivi de la revue satirique, a accueilli plus de 370 convives. Inspiré cette année par des émissions de radio et de télévision, le Poilie Popotins a retracé quelques anecdotes des habitants du Noirmont. Le Quotidien Jurassien s'en paie une bonne tranche dans son édition du jour.