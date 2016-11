Le Groupe Harlem, 35 ans que l’art l’aime

Le groupe choral Harlem, de Courroux, a fait deux fois salle comble vendredi

et samedi soir, au Centre communal de Vicques. Avec «À Croche-temps», les 34 chanteuses et 12 chanteurs ont accroché le cœur du public par un florilège de chansons d’aujourd’hui et d’hier. Une belle histoire qui a démarré comme une simple animation de messe et dure, contre toute attente, depuis 35 ans.