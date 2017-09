Le harcèlement de rue existe dans le Jura

Le harcèlement de rue existe dans le Jura. «Le Gouvernement jurassien estime que cette problématique est une réalité dans notre canton, réalité contre laquelle il entend lutter.» C’est ce qu’on lit dans la réponse à une question écrite du député Loïc Dobler (PS). «Il n’y a pas pléthore de cas, on n’est pas New York mais il faut veiller au grain et intervenir», déclare Angela Fleury, déléguée à l’Egalité. La suite dans Le Quotidien Jurassien de samedi.