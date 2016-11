Le harcèlement, premier mal à l’école

Le harcèlement est le premier des maux dont on peut souffrir à l’école. Et sa forme moderne, le «cyber-harcèlement», fait encore plus de dégâts. Ce thème sera notamment abordé mercredi lors d’une journée de partage d’expériences es Réseaux jurassien et bernois des écoles en santé. Cette expérience va se poursuivre sous un nouveau nom l’année prochaine. Le réseau jurassien va jouer le rôle de canton pilote. A lire dans l'édition de ce samedi 12 novembre.