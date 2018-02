Le Jura à l'heure des jours gras

Vêtus de peaux de bêtes, bravant la tempête, de nombreux carnavaliers ont fait la fête ce week-end aux quatre coin du Jura. Les festivités et les cortèges ont notamment attiré la foule à Patadorf, à Guéguelleville et à Trissville pour ne citer que les plus célèbres des rendez-vous des jours gras jurassiens. On fêtera encore deux jours avant d'entrer en Carême. Reportages à découvrir dans notre édition du jour.