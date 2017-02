Le Jura encouragé à poursuivre ses réformes, Neuchâtel à se ressaisir

Le canton du Jura est encouragé à poursuivre ses réformes pour réduire ses charges. Et le canton de Neuchâtel doit faire davantage encore, lui qui doit «se ressaisir». C’est l’avis des Chambres de commerce et d’industrie du Jura et de Neuchâtel, qui ont présenté jeudi une étude sur les finances et la fiscalité des deux cantons comparées avec celles de quatre autres cantons (FR, BE, SO, BL). Le niveau des charges et de la pression fiscale est mis en exergue pour les deux cantons. Mais le Jura s’en sort mieux que Neuchâtel, particulièrement au niveau de ses investissements. Explications dans notre édition de vendredi.