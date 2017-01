Le laboratoire souterrain du Mont Terri entend doubler sa surface

Le canton vient de donner son feu vert à l’extension du laboratoire de recherches du Mont Terri, à Saint-Ursanne. Swisstopo, qui exploite le site, devrait réaliser ses travaux entre 2018 et 2019. La nouvelle galerie excavée, appelée Galerie 18, permettra au laboratoire de poursuivre les expériences et recherches sur les argiles à Opalinus et le stockage en couche profonde des déchets radioactifs. À lire dans notre édition de vendredi.