Le Marché-Concours approche au grand galop

Le coup d’envoi de la 114e édition du Marché-Concours sera donné dans quinze jours. La participation de chevaux et de concurrents est légérement inférieure à l’année dernière. Le nombre d’étalons inscrit atteint un record. Nouveauté dans la présentation qui se veut plus grand public, plus animée. La Semaine du Cheval