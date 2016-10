Le meilleur jeune boulanger est Ajoulot

Aurélien Prêtre, de Bure, et Michael Roelli, de Porrentruy ont représenté la Suisse au "Best of Mondial du Pain" à Taïwan. Cette finale internationale de boulangerie a réuni six nations: France, Suisse, Italie, Australie, Japon et Belgique. Le jeune Buret a impressionné et remporté dimanche le titre de meilleur commis du concours. Réaction dans notre édition de lundi.