Le Mont-de-Coeuve accueillera des 2CV de tout le pays

La 2CV fête ses 70 ans cette année, alors que le 2CV Club Jura célèbre ses 20 années d’existence. Le club profite de cette occasion pour organiser la 47e rencontre nationale suisse de 2CV et dérivées. Elle se tiendra au Mont-de Coeuve du 18 au 21 mai prochains. Daniel Hubleur, passionné de «deuches» et président du 2CV Club Jura, raconte le club, sa passion et l’organisation d’une telle manifestation. Le Quotidien Jurassien monte sur le siège passager dans son édition du jour.