Le Musée jurassien d'art et d'histoire innove

Pour la première fois, le Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont exposera, à partir de ce matin, une sélection d’objets et de toiles récemment achetés ou reçus. Il sera notamment possible de découvrir une collection rare de cartes postales anciennes des Franches-Montagnes, plusieurs montres de Roland Béguelin, ainsi que des toiles de Jean-François Comment, d’Albert Schnyder ou d’Armand Schwarz. «Cette exposition est aussi une façon de remercier les Amis du Musée et les donateurs qui nous ont permis d’acquérir ces pièces», explique Nathalie Fleury, conservatrice de l’institution delémontaine.