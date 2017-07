Le nez en l'air au marteloscope

Autorités et professionnels de la forêt se sont retrouvés pour passer une journée dans le marteloscope de Saignelégier. Entre informations et exercices sur le terrain, la journée, organisée par le Parc du Doubs, s’est révélée fructueuse. Les participants ont compris que la gestion d'un pâturage boisé relevait d'une grande finesse d'analyse et que la pratique du martelage revient à dessiner l'avenir de la forêt. Reportage.