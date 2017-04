«Le nombre d’installations solaires familiales double chaque année»

L’entreprise Faivre Energie, à Delémont, poursuit son ascension. Preuve en est la construction d’une nouvelle halle de 1200 m2 à proximité de ses locaux actuels. Cet espace servira notamment à l’agrandissement des stocks du fournisseur de technologies en matière d’énergie, dont les activités ont beaucoup bénéficié de l’explosion du photovoltaïque. Selon Sébastien Faivre, directeur de la société, ce boom est terminé, mais le photovoltaïque continue de connaître un bon développement dans un contexte où les technologies sont toujours plus avantageuses et l’énergie plus chère. La suite dans notre édition de vendredi.