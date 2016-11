Le passé, le travail actuel et les perspectives

Les quinze employés de Jurassica à Porrentruy vont prendre le relais des fouilleurs de l’A16, dont ils hériteront des riches collections. La nouvelle équipe hérite aussi de l’image écornée de Jurassica, dont les dépenses passées et la gouvernance 2008-2015 ont été vertement critiquées. Tortues jurassiques, rhinocéros sans corne et autres espèces sont étudiés, pour que progresse la science et pour être exposés. Une enquête entre le passé, le présent et les perspectives à lire dans notre édition de samedi.