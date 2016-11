Le Patchwork Festival en eaux troubles

Après avoir été contraint à l’annulation l’an dernier, le Patchwork Festival revoit le jour pour une édition test. Sept représentations différentes et inédites, avec une forte connotation musicale, seront à découvrir du 23 au 27 novembre au Forum Saint-Georges, à Delémont, et au Café du Soleil, à Saignelégier. Faute de subventionnement cantonal, le festival pourrait disparaître à l’avenir. Le point et le programme dans notre édition de jeudi.