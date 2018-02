Le PEV à la conquête des jeunes

Arrivé sur la scène politique régionale il y a un peu plus de dix ans, le Parti évangélique (PEV) du Jura bernois tente de défendre tant bien que mal la petite place qu’il a réussi à s’y faire. En perte de vitesse il y a 4 ans, le parti a décidé de jouer cette année la carte de la jeunesse pour tenter d’élargir son électorat, en présentant pour la première fois une liste «Jeunes» en plus de sa liste principale. Rencontre dans notre édition de mercredi avec Valérie Oppliger, coordinatrice de la campagne électorale 2018 et pressentie pour succéder bientôt à Patrick Gsteiger à la tête du parti, et Tom Gerber, vice-président.