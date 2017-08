Le pire évité à Saint-Imier

Plus de 600 mètres de tuyaux ont dévalé lundi les pentes de Mont-Soleil avant de s’immobiliser sur le parking de l’hôpital à Saint-Imier. Spectaculaire, l’incident n’a fait qu’un blessé léger. «Un petit miracle», soufflait hier le maire de la localité Patrick Tanner. La déferlante d’acier a causé d’importants dégâts, abîmant entre 20 et 30 voitures et couchant une ligne électrique. Le long segment de tuyau a cédé alors qu’il était tracté par le haut dans un puits de forage. Les causes ne sont pas encore connues. Détails à lire aujourd'hui.