Le plus célèbre des opéras rock revisité

Plus de 100 chanteurs et 35 musiciens travaillent d’arrache-pied pour présenter à trois reprises l e célèbre opéra rock Starmania, à partir du 19 janvier, à la Halle des expositions de Delémont. Les airs de cette comédie musicale figurent tous en bonne place dans le répertoire francophone, si bien que nombreux sont ceux qui entonnent Le monde est stone ou Ziggy, sans forcément en connaître l’origine. C’est une version inédite aux arrangements écrits spécialement pour l’occasion qu’il sera possible de découvrir sous la baguette de Blaise Héritier. Le chef n’a pas hésité à innover cette année en associant pour la première fois des danseuses à une de ses créations.