Le premier malt bio de Suisse viendra d’ici

«Dans la bière industrielle suisse, il n’y a rien de suisse sauf l’eau», dénonce Sandro Ettlin, de la brasserie artisanale delémontaine Blanche Pierre. Alors, pour produire un malt 100% local, paysans et brasseurs jurassiens se sont unis pour créer Malticulture, l’une des seules malteries de Suisse, et surtout la première à faire du malt bio. On pourra allègrement trinquer au succès du projet lors du Malting Pot Festival, soirée de soutien à la malterie organisée samedi à La Cantine.