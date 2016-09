Le président de la Confédération coupe le ruban avant d'être pris dans un accident

Le président de la Confédération en personne a coupé le ruban vendredi lors de la cérémonie d’inauguration du Campus Strate J. Johann Schneider-Ammann a marqué de sa présence et de ses bons mots cette journée historique pour le canton et pour les instituts de formation installés dans ces murs tout neufs. Des sentiments de joie et de fierté ont été exprimés par tous les acteurs de cette aventure. Les premiers bénéficiaires en sont les jeunes en formation.

Le président s'est ensuite rendu à Porrentruy, à l'assemblée de l'ADEP. En chemin, il a été pris dans un accident sur l'A16, mais n'a heureusement pas été blessé et a pu honorer son invitation bruntrutaine. À lire dans notre édition de samedi.