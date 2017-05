Le projet de déchetterie à Courtételle à l’épreuve des urnes

Le destin de la déchetterie régionale, projetée à Courtételle, sera fixé dimanche:

les citoyens de 8 communes se prononcent sur le crédit de 4 millions nécessaire

à sa réalisation. Ce vote «de solidarité» a pour le moment passé la rampe dans six autres communes. Néanmoins, un second objet sera soumis (à la population des communes concernées jusqu’au 30 juin), à savoir l’adhésion. Celle-ci est plus contestée... Le point dans l'édition de ce vendredi 19 mai.