Le PSA continue à s'engager pour la minorité francophone

C’est plus motivé que jamais que le Parti socialiste autonome du Jura-Sud (PSA) s’est lancé dans la course aux élections bernoises du 25 mars. Dans un contexte passablement durci après le «oui» sorti des urnes le 18 juin à Moutier, le parti entend continuer à s’impliquer dans la région pour que cette dernière obtienne davantage d’autonomie. En tant que parti de gauche, le PSA milite également pour davantage d’ouverture et de solidarité dans un canton qui a un «véritable problème de cohésion», estime son président, Valentin Zuber. Des vues politiques exposées dans notre édition du jour.