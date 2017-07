Le réseau d’eau presque interconnecté

Dans quelques semaines, l’eau potable des villages de Vicques, Corban, Courchapoix, Mervelier et Montsevelier ne circulera plus que dans un seul réseau. Depuis 2011, le Syndicat des eaux du Val Terbi mène en effet plusieurs projets ambitieux pour assurer une meilleure sécurité dans la gestion de l’or bleu. Des kilomètres de conduites sont posés et de nouveaux réservoirs sortent de terre. Le point dans notre édition de lundi.