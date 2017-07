Le roi des forêts bute sur l'A1

Pro Natura a désigné le cerf comme animal de l’année 2017. En pleine expansion en Suisse, le «roi de la forêt» reste très rare dans le canton du Jura, avec une population estimée à 10-15 individus. La faute aux agglomérations et voies de communications qui lui barrent régulièrement la route dans ses migrations. En cause principalement pour le Jura: l’autoroute A1 dans le secteur d’Oensingen (SO), contre laquelle viennent buter de nombreux cervidés, en attente d’un passage à faune adéquat. Le Quotidien Jurassien se glisse dans l'affût dans son édition du jour.