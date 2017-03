Le ruisseau de contournement vainqueur aux points

Un groupe de travail piloté par le canton et réunissant tous les acteurs liés à ce dossier a évalué en six mois les avantages et inconvénients des projets de passe technique et de ruisseaux de contournement à Saint-Ursanne pour rétablir la libre-circulation des poissons. C‘est finalement un ruisseau de contournement qui sera aménagé à Saint-Ursanne pour permettre à l’apron et autres espèces de poissons de franchir l’obstacle de la retenue de Moulin-Grillon à Saint-Ursanne. Explications.