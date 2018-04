Le SIAMS dans les starting-blocks

La 16e édition du SIAMS, salon des moyens de production microtechniques, ouvrira ses portes le mardi 17 avril pour quatre jours de foire. À nouveau complètes, les halles du Forum de l’Arc accueilleront 450 exposants et, les organisateurs l’espèrent, plus 14 000 visiteurs. Afin d’optimiser le confort de tout ce petit monde, plusieurs nouveautés et améliorations ont été prévues tant au niveau du restaurant que de la billetterie par exemple. Le détail à lire dans notre édition du jour.