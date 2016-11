Le SMAC Festival place le CCRD dans une position délicate, mais reviendra en 2018

Le SMAC Festival a attiré près de 5000 personnes pendant trois soirées de mai dernier à la patinoire de Delémont. Quatorze groupes, dont Charlie Winston et Soprano, s’y sont produits dans l’enthousiasme général. Une invitation avait été immédiatement lancée pour l’an prochain. C’était sans compter un déficit de 100 000 fr., apparu il y a quelques semaines et en partie comblé lundi par l’exécutif delémontain. Cette perte correspond à un quart du budget initial et 20% des dépenses finales de la manifestation. Le point dans notre édition de mercredi.